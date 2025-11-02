Se anuncia torneo histórico para ser el último rival de John Cena

John Cena, que tiene en marcha su gira de despedida para concluir su carrera en la WWE. En ese contexto, Cena ha revelado un torneo de 16 luchadores que dará inicio el próximo 3 de noviembre para conocer a su último rival.

En este certamen participarán talentos de RAW, SmackDown, NXT e incluso luchadores ajenos a la empresa. El gran ganador del torneo tendrá el honor de medirse contra Cena en un episodio especial de Saturday Night’s Main Event, programado para el 13 de diciembre, en lo que queda como el último combate del veterano.

Cena explicó que su motivación tras este torneo es que “su último rival sea alguien que lo desee, que busque tomar la oportunidad que él tuvo cuando llegó a la empresa”. Esta idea casa con su tour de despedida global: el propio Cena anunció que su etapa activa frente al ring culminará en diciembre de 2025.

► Detalles del torneo

El certamen arranca el 3 de noviembre y cuenta con 16 representantes que provienen de las tres marcas principales de la WWE (RAW, SmackDown y NXT) además de luchadores que no son parte de la empresa.

Además, habrá luchadores veteranos y de la nueva era, por lo que será una mezcla bastante interesante de combatientes, aunque por el momento no se ha dado a conocer ningún luchador.

► John Cena se retira de la lucha libre

Cena anunció su retiro del ring en julio de 2024, durante el evento Money in the Bank, señalando que 2025 sería su año final y que pretende cerrar con una gira mundial de entre 30 y 40 apariciones.

Durante este viaje ha enfrentado a varios luchadores ya conocidos y está cerca de decir adiós enfrentando a un rival aún desconocido.