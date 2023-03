Se anuncia segmento de firma de contrato para WWE NXT

Durante el reciente NXT Roadblock, después de que Bron Breakker y los Creed Brothers se llevaran una victoria en su combate de la noche, el Campeón de la marca reapareció en el escenario y sin mayor demora llamó a Carmelo Hayes al ring y aseguró que en el próximo evento premium de NXT quería un combate con él, concretándose una nueva defensa titular para NXT Stand and Deliver.

WWE regresará con otro episodio este martes, evento que tiene como plato fuerte el regreso de Johnny Gargano a la marca, quien a su vez fue el oponente escogido por Shawn Michaels para enfrentarse a Grayson Waller en NXT Stand and Deliver.

A pocas horas del programa de esta noche, parece que la compañía también decidió anunciar un gran segmento que tendrá implicaciones para su siguiente evento premium, puesto que está previsto que Carmelo Hayes y el campeón NXT, Bron Breakker, firmen un contrato para oficializar su encuentro titular en Stand and Deliver este 1 de abril.

BREAKING: @bronbreakkerwwe and @Carmelo_WWE will have a contract signing TONIGHT for their #WWENXT Championship Match at #StandAndDeliver! pic.twitter.com/BOnKUSkwRA

— WWE NXT (@WWENXT) March 14, 2023