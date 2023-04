Se anuncia pelea estelar de UFC on ESPN 46

Un combate de peso medio entre los ex aspirantes al título Marvin Vettori y Jared Cannonier encabezará el UFC On ESPN 46 el 17 de junio en Las Vegas.

Vettori, de 29 años, ocupa actualmente el puesto número 3 en el escalafón de las 185 libras después de obtener una victoria por decisión unánime sobre Roman Dolidze que puso fin a la racha de cuatro victorias de su oponente el mes pasado.

El récord reciente de Vettori también incluye una victoria por decisión sobre Paulo Costa en 2021, mientras que el año pasado perdió en las tarjetas de puntuación ante el ex campeón Robert Whittaker, dejando su récord general en la promoción en 9-4-1.

Ahora, “El sueño italiano” se enfrentará a Cannonier, de 39 años, que el año pasado se quedó a las puertas del título en el UFC 276 al perder por decisión unánime ante Israel Adesanya, pero que desde entonces se ha recuperado con una victoria por decisión dividida sobre Sean Strickland en diciembre, lo que le deja en el puesto número 4 con un récord general de 9-6 en la UFC.

Vettori vs. Cannonier encabezarán un cartel de UFC On ESPN 46 que aún se encuentra en fase de formación, por lo que todavía no cuenta con muchos otros combates destacados.

Un combate de peso medio entre los ex aspirantes al título Marvin Vettori y Jared Cannonier encabezará el UFC On ESPN 46 el 17 de junio en Las Vegas.

Vettori, de 29 años, ocupa actualmente el puesto número 3 en el escalafón de las 185 libras después de obtener una victoria por decisión unánime sobre Roman Dolidze que puso fin a la racha de cuatro victorias de su oponente el mes pasado.

El récord reciente de Vettori también incluye una victoria por decisión sobre Paulo Costa en 2021, mientras que el año pasado perdió en las tarjetas de puntuación ante el ex campeón Robert Whittaker, dejando su récord general en la promoción en 9-4-1.

Ahora, “El sueño italiano” se enfrentará a Cannonier, de 39 años, que el año pasado se quedó a las puertas del título en el UFC 276 al perder por decisión unánime ante Israel Adesanya, pero que desde entonces se ha recuperado con una victoria por decisión dividida sobre Sean Strickland en diciembre, lo que le deja en el puesto número 4 con un récord general de 9-6 en la UFC.

Vettori vs. Cannonier encabezarán un cartel de UFC On ESPN 46 que aún se encuentra en fase de formación, por lo que todavía no cuenta con muchos otros combates destacados.