El trato que TNA confiere hacia su Campeonato Mundial de Parejas Knockouts deja bastante que desear. A la evidencia que supuso que la defensa programada para Victory Road 2025 se cancelara y acabase realizándose en el episodio de iMPACT! del pasado día 2, ahora se suma la que nos ocupa, vista ayer durante el más reciente show semanal de la compañía.

Santino Marella hizo oficial que The Elegance Brand (Heather y M By Elegance) tendrán revancha contra The IInspiration (Cassie Lee y Jessica McKay) en Bound For Glory, luego de que The Personal Concierge interrumpiera el segmento de la firma de contrato para el combate entre Kelani Jordan e Indi Hartwell que también tendrá lugar en dicho PPV.

Sin embargo, las elegantes y las inspiradoras no podrán decir que formaron parte del evento en sí, pues TNA determinó antes del cierre del capítulo que su encuentro pasaría a realizarse en el pre-show de Bound For Glory, denominado «Countdown To Bound For Glory», programado para una hora antes del inicio del evento, y que podrá verse gratuitamente en TNA+ y las redes sociales de TNA.

► Cartel de Bound For Glory

A continuación, les recuerdo todo lo anunciado para TNA Bound For Glory 2025, a celebrarse este domingo 12 de octubre desde el Tsongas Center en la UMass Lowell de Lowell (Massachusetts, EEUU).

[COUNTDOWN TO BOUND FOR GLORY]

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS: The IInspiration (Cassie Lee y Jessica McKay) (c) vs. The Elegance Brand (Heather y M By Elegance)

BREAKING: @CassieLee and @JessicaMcKay will defend the TNA Knockouts World Tag Team Titles against @Heathereckless and @justmaggielee w/ @IamGeorgeIceman on the Countdown to #TNABoundForGlory THIS SUNDAY, October 12 streaming LIVE & FREE at 6PM ET on TNA+ and all TNA digital… pic.twitter.com/sfzJQlb4FE — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) October 10, 2025