Se anuncia la fabricación de un robot humanoide de Antonio Inoki

Inoki Genki Factory, AVITA Corporation y SMBC Value Creation anunciaron una colaboración para crear una versión robótica de Antonio Inoki.

► Se hará un androide de Antonio Inoki

A través del uso de la Inteligencia Artificial, se tiene planado crear una versión robótica humanoide altamente avanzada del fundador de New Japan Pro-Wrestling, Antonio Inoki.

La finalidad de este proyecto es preservar el legado del legendario ex luchador; su versión andreide contribuirá a encarnar los valores y el espíritu del fallecido ícono de la lucha libre. La creación de «Android Inoki» estará a cargo del ingeniero y robotista japonés Hiroshi Ishiguro, también conocido como el «Padre de los Humanoides».

La cuenta oficial de Antonio Inoki X explicó más sobre el Proyecto Android Inoki:

Este proyecto se plantea no solo como entretenimiento, sino como una iniciativa con trascendencia social que abarca la herencia de la personalidad, la ideología y la memoria, y que presenta un legado a la próxima generación de forma interactiva. Representa un ejemplo de las iniciativas de AVITA en el campo de la IA física.

Este anuncio se hizo en el marco del 83 aniversario del natalicio del Antonio Inoki y se tiene planeado que el «Android Inoki» esté terminado en un año, el 20 de febrero de 2027. Inoki falleció el 1 de octubre de 2022 de una amiloidosis sistémica, un raro padecimiento cardiaco.