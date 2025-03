Ya es oficial dónde y cuándo va a tener lugar la ceremonia del Salón de la Fama de WWE de la Clase 2025. Poco después de que Lex Luger fuera anunciado para ser inducido.

10 de marzo de 2025 – WWE, en asociación con Fontainebleau Las Vegas – el hotel anfitrión oficial de WrestleMania 41 y el más reciente hotel de lujo en debutar en el Strip – anunció hoy que la Ceremonia del Salón de la Fama de la WWE 2025 se llevará a cabo el viernes 18 de abril a las 8 p. m. (hora del Pacífico) en el moderno BleauLive Theater del resort, con un espacio de 90,000 pies cuadrados, como parte del fin de semana de WrestleMania.

Aprovechando las capacidades multifuncionales líderes en la industria de este recinto de tres niveles, la Ceremonia del Salón de la Fama 2025 brindará al Universo WWE una experiencia inolvidable, encabezada por los nuevos miembros del Salón de la Fama de la WWE 2025: el Director de Contenidos de WWE, Paul ‘Triple H’ Levesque, Michelle McCool, Lex Luger y otros miembros que serán anunciados en las próximas semanas.

Una preventa exclusiva comenzará el miércoles 12 de marzo a las 11 a. m. (hora del Este) / 8 a. m. (hora del Pacífico) a través de Ticketmaster, seguida por la venta general al público el viernes 14 de marzo a las 11 a. m. (ET) / 8 a. m. (PT) en Ticketmaster.

Como hotel anfitrión oficial y el resort del momento, Fontainebleau Las Vegas ofrece a los fanáticos de WWE hasta un 30 % de descuento en tarifas de habitaciones para nuevos y actuales miembros de Fontainebleau Rewards, garantizando la mejor tarifa disponible en Fontainebleau Las Vegas durante WrestleMania 41. Más detalles sobre WrestleMania 41 en Fontainebleau Las Vegas pueden encontrarse en línea. Se anunciarán más eventos de WWE en Fontainebleau Las Vegas en las próximas semanas.

Los fanáticos de WWE ya pueden asegurar sus Priority Passes para el Salón de la Fama de WWE a través de On Location, el socio oficial de hospitalidad para fanáticos de WWE. Estos paquetes exclusivos brindan acceso sin igual a cada momento electrizante, incluyendo asientos premium, oportunidades de Meet & Greet con Superestrellas y más. Para comprar ahora, visita On Location.

En mayo de 2024, WWE, en conjunto con la Las Vegas Convention and Visitors Authority, anunció que Las Vegas será la sede de WrestleMania 41 en el Allegiant Stadium el sábado 19 de abril y el domingo 20 de abril. Además de WrestleMania 41, WWE llevará SmackDown, Raw y NXT Stand & Deliver al T-Mobile Arena, y WWE World, un evento interactivo de cinco días en asociación con Fanatics, al Las Vegas Convention Center. Para más detalles sobre eventos y venta de boletos, visita: WWE WrestleMania Las Vegas.

La Ceremonia del Salón de la Fama de la WWE 2025 se transmitirá en vivo en los EE. UU. a través de Peacock y en los canales oficiales de WWE a partir de las 12 a. m. (ET) / 9 p. m. (PT).

The 2025 WWE Hall of Fame Ceremony will take center stage at @fblasvegas on Friday, April 18th in Las Vegas!

MORE INFO: https://t.co/feyw3on2vd pic.twitter.com/IDD2L3indA

— WWE (@WWE) March 10, 2025