Se anuncia fecha del Grand Prix de Amazonas del CMLL

El próximo 24 de octubre de 2025, la emblemática Arena México se vestirá de gala para recibir el Grand Prix de Amazonas, uno de los torneos más esperados del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Este magno evento, que se disputa bajo el espectacular formato de Torneo Cibernético, promete una velada llena de intensidad, talento y emoción, con las mejores gladiadoras nacionales e internacionales.

Aunque el CMLL aún no ha dado a conocer la lista oficial de participantes, la expectativa va en aumento, pues como ya sucede en el torneo varonil y ha pasado en otros años, han llegado elementos de Stardom, AEW, ROH, RevPro y MLW.

En ediciones anteriores, figuras de talla internacional como Tessa Blanchard, Willow Nightingale y Red Velvet han engalanado el torneo, elevando el prestigio de la competencia. La presencia de este calibre de luchadoras augura que la edición 2025 no será la excepción.

► Las ganadoras del Gran Prix de Amazonas

El Grand Prix de Amazonas también ha dejado grandes campeonas para la historia, siendo las ganadoras las siguientes luchadoras:

2021 Dark Silueta 8 de Octubre de 2021 2022 Dalys 28 de Octubre de 2022 2023 Tessa Blanchard 27 de Octubre de 2023 2024 Reyna Isis 25 de Octubre de 2024