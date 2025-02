Se anuncia a Batista para la película ‘Dreadnought’

El futuro miembro del Salón de la Fama de WWE «The Animal» Batista tiene un nuevo proyecto de Hollywood entre manos. Uno de muchos después de haber estrenado ‘Jack in Time for Christmas’ o ‘The Killer’s Game’.

Conocemos toda la información gracias a Deadline:

El actor de Guardians of the Galaxy y Dune, Dave Bautista, volverá a trabajar con los directores de Bushwick, Cary Murnion y Jonathan Milott, en el thriller distópico Dreadnought.

El guion, escrito por Joseph Greenberg, sigue la historia de Max (Bautista), cuya vida quedó devastada cuando una especie alienígena se estrelló en la Tierra, desatando una letal plaga que acabó con su esposa y gran parte de la humanidad. En la frágil sociedad que quedó, los humanos han aprendido a coexistir con los invasores extraterrestres. Pero para Max, la mera supervivencia no es suficiente.

Su hija mayor, Greta, está muriendo a causa de la enfermedad. A medida que su cuerpo se debilita, un Centinela alienígena acecha su hogar, acercándose cada vez más mientras Greta da sus últimos respiros. Esta criatura silenciosa e implacable tiene una misión: recolectar su cuerpo para completar un ritual de metamorfosis imparable. El gobierno lo permite. La sociedad lo acepta. Pero Max se niega a perder a alguien más.

Entre los productores de la película se encuentran Basil Iwanyk y Erica Lee de Thunder Road (John Wick), Jason Ross Jallet, Andrew Bronfman y Jonathan Bronfman de Beyond The Frame (Bride Hard), además de Dave Bautista y Ashley Daniels de Dogbone Entertainment (Trap House). El productor ejecutivo será Noah Segal de Elevation Pictures (Infinity Pool). Los efectos visuales estarán a cargo de Marz VFX (The Creator).

WME Independent lanzará las ventas de la película antes del EFM en Berlín.

Bautista está representado por WME y Jackoway Austen, mientras que Murnion y Milott están representados por UTA y Artists First.

