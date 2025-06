Se amplía el cartel de AEW All In: Texas

Ya se ha despejado por completo el camino. AEW no tiene ya ningún PPV ni episodio televisivo especial en su agenda antes de All In: Texas, lo que significa que todo se centra ahora en construir la gran cita. Y ayer, durante Collision, se produjo un importante anuncio para la misma.

Poco antes del final de la emisión, quedó concretado que este 2025, All In también albergará un combate «Casino Gauntlet», como vimos el pasado año, cuando Christian Cage se hizo con la victoria y por ende, con una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW; que canjeó sin éxito en Revolution 2025. La más reciente entrega de esta estipulación tuvo lugar en el episodio de Dynamite del pasado 8 de enero.

Sin participantes revelados todavía, el «Casino Gauntlet» alberga como máximo un total de 21, y AEW suele reservarse el dar cuenta de todos en pos de alguna sorpresa.

Así queda provisionalmente el menú de AEW All In: Texas, a celebrarse el 12 de julio desde el Globe Life Field en Arlington (Texas, EEUU).

#AEWAllInTexas is LIVE on PPV SATURDAY 7/12!



Be there for one of the biggest #AEW events of the year!https://t.co/JlBXZPMlvR pic.twitter.com/Hd6HmWWRJT