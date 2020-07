Desconozco cuál de las dos empresas, WWE o AEW, se toma más en serio las "Wednesday Night Wars". Pero en las últimas semanas, no puede decirse que los Élite estén precisamente descuidando esta pugna semanal. A fin de mantener el pulso hasta su próximo PPV, All Out, otro PPV del pasado año pasará a ser ahora un episodio especial de AEW Dynamite, cuando mañana, la empresa presente Fight for the Fallen.

Esta vez, el show sólo tendrá una jornada, así que el cartel presentado deberá condensar todos los quilates posibles que AEW sea capaz de ofrecer en dos horas. Por tanto, no podía faltar a la cita Chris Jericho, ni... ¿Brandi Rhodes?

► Se amplía el cartel de AEW Fight for the Fallen 2020

Tomorrow night #LeChampion @IamJericho has something to say on #AEWDynamite, and he'll be joining @JRsBBQ, @ShutUpExcalibur and @tonyschiavone24 on commentary in hour



Watch Fight for the Fallen TOMORROW NIGHT at 8/7c on @tntdrama pic.twitter.com/8Vg55L3Irn — All Elite Wrestling (@AEWrestling) July 14, 2020

«Mañana por la noche "Le Champion" Chris Jericho tiene algo que decir en AEW Dynamite, y se unirá a Jim Ross, Excalibur y Tony Schiavone en los comentarios en la segunda hora».

Tonight! We aim to become 3-0 on #AEWDark and TOMORROW on #AEWDynamite #FFTF we aim to pickup another win and become the female team to beat in @AEWrestling ! Looking forward to more teams and challengers stepping up! pic.twitter.com/xrn2BmbvsG — The Brandalorian (@TheBrandiRhodes) July 14, 2020

«¡Esta noche! Buscamos ponernos 3-0 en AEW Dark ¡y MAÑANA en AEW Dynamite Fight for the Fallen pretendemos conseguir otra victoria y convertirnos en el equipo femenil a batir en AEW! ¡Buscando que más equipos y retadoras den un paso al frente!»

Rhodes y Allie forman desde el pasado mes la dupla The Nightmare Sisters, que hasta ahora únicamente ha combatido en AEW Dark. Mañana tendrán su estreno sobre AEW Dynamite, y la buena noticia para la Jefa de Marca de AEW es que aún no está permitida la entrada de público al uso en el Daily's Place de Jacksonville, por lo que puede descartar cualquier posible abucheo.

He aquí el cartel actualizado de AEW Fight for the Fallen 2020.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

Jon Moxley (c) vs. Brian Cage

CAMPEONATO TNT

Cody Rhodes (c) vs. Sonny Kiss

The Lucha Brothers vs. FTR

The Elite vs. Jurassic Express

The Nightmare Sisters vs. rivales por determinar