Se abre el cartel de WWE Evolution 2 con una lucha titular

No sabemos todavía qué envergadura tendrá el cartel que presentará WWE Evolution 2. En reciente edición de su podcast, Booker T sugirió conceder dos noches al evento, dada la cantidad de talentosas gladiadoras actualmente bajo contrato con la empresa. Por lo pronto, sí sabemos que el Campeonato Femenil NXT se defenderá allí.

Anoche, durante la más reciente edición del programa de la marca dorada, Ava anunció que Jacy Jayne pondrá sobre la mesa su oro ante una gladiadora a determinar mediante Fatal 4-Way, sin fecha definida todavía. Y dicho combate a cuatro bandas lo conformarán las ganadoras de los siguientes duelos, que veremos el próximo martes: Zaria vs. Izzi Dame, Lash Legend vs. Kelani Jordan, Lola Vice vs. Jordynne Grace y Thea Hail vs. Jaida Parker.

Precisamente ayer, Jayne tuvo defensa del Campeonato Femenil NXT, contra Lainey Reid, a la que derrotó no sin antes valerse de una distracción de Fallon Henley, compañera en Fatal Influence.

Como comentamos esta defensa del Campeonato Femenil NXT supone el primer añadido al menú de WWE Evolution 2, cita que se celebrará el 13 de julio desde la State Farm Arena en Atlanta (Georgia, EEUU).

🚨 BIG NEWS 🚨@avawwe_ just announced a series of matches that will determine who challenges @jacyjaynewwe for the NXT Women’s Championship at Evolution! 😱#WWENXT pic.twitter.com/ujLHoRR7ks