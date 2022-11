Scotty 2 Hotty se reincorporó en 2016 a WWE como instructor de los nuevos talentos en el WWE Performance Center. Pero el pasado 23 de noviembre se cansó y solicitó su liberación contractual de WWE, explicó en sus redes sociales que había perdido la pasión por ser instructor de NXT 2.0. De hecho, esta no fue una decisión de última hora, ya que parece que lo había estado meditando con unos seis meses de anticipación.

► Comentarios negativos obligaron a Scotty 2 Hotty a alejarse de Twitter

Scotty 2 Hotty fue uno de los luchadores más entretenidos de la Attitude Era, aunque se retiró prematuramente sin que formara parte de alguna historia importante. Recientemente, el hombre del gusanito recurrió a su cuenta de Twitter para declarar que no participará en ninguna lucha intergénero y también afirmó que su decisión tiene que ver con el hecho de que tiene una hija de 20 años.

Los comentarios de la ex superestrella de la WWE enojaron a algunas personas y las reacciones negativas lo llevaron a eliminar su cuenta de Twitter. Esto fue lo que dijo el ex WWE:

“Estimados promotores. NO ‘lucho’ contra las mujeres. Tengo 49 años y tengo una hija de 20 años. ‘Lastimar’ a las mujeres no me atrae. Entiendo que hay hombres que lo hacen en estos días. Simplemente no es lo mío. Si eso me hace viejo o fuera de contacto, lo tomaré. Por favor, deja de intentar programarlo”.

“Además, antes de que se mencionen mis luchas de hace más de 20 años con Linda Miles, Chyna o cualquier otra mujer, sé lo que hice. Era una época diferente, un lugar diferente, y yo no era el padre de una hija de 20 años”.

Si bien sus comentarios fueron con buena intención, como muchos padres podrían pensar (dado que tampoco ha atacado a quienes participan en este tipo de luchas), no fue bien recibido en el universo del Twitter. No obstante, también ha recibido el apoyo de varios, como por ejemplo, el ex luchador de AEW Joey Janela, quien respetó la opinión de Scotty 2 Hotty.

I saw nothing wrong with his take, I’ve also had some absolutely incredible matches with women. It was his opinion. — “The Bad Boy” Joey Janela (@JANELABABY) November 17, 2022