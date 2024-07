Scott Steiner revela quién mató a WCW

Mucho se ha hablado acerca de la caída y muerte de WCW, luego de que estuviera 83 semanas venciendo a WWE en el rating, para resultar siendo adquirida por Vince McMahon, dueño de la máxima competencia. A lo largo de la historia, muchas culpabilidades se han repartido por la caída de WCW.

Recientemente, el interés volvió al ruego gracias a la docuserie Who Killed WCW?, que The Rock y su empresa Seven Bucks Promotions produjeron y se emitió en VICE TV.

► Scott Steiner habla de qué llevó al final a WCW

En una reciente entrevista con Sports Keeda Wrestling, Scott Steiner lanzó su versión de quién cree él que fueron los responsables de acabar con WCW. Estas fueron sus palabras:

“Cualquiera que diga algo diferente no sabe de lo que está hablando. Tuvieron un vistazo de parte de eso en ‘Who Killed WCW’. Fue como el ex presidente de Turner Entertainment, Brad Siegel, y todos los altos mandos».

Lo cierto es que quién o qué mató WCW es una discusión de nunca acabar y siempre estarán las personas dando distintas versiones.