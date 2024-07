Scott Steiner: «Nunca fallé un test de drogas»

El veterano hoy retirado de los cuadriláteros después de 38 años de carrera Scott Steiner fue objeto de acusaciones y controversias relacionadas con el uso de esteroides durante su tiempo en la WCW y la WWE. En especial, después de que traicionara a su hermano, Rick Steiner, en 1998, cuando se unió a la nWo. Entonces, transformó rápida y significativamente su físico, causando dichas especulaciones -nunca hubo pruebas en su contra-, a las cuales el «Genetic Freak» siempre respondió con negativas, atribuyendo su cambio a la genética y el entrenamiento.

► Scott Steiner y los esteroides

Negativas que reitera en un episodio reciente de A&E Biography: WWE Legends:

«Puedes hacer todas las acusaciones que quieras. Nunca he fallado una prueba de drogas. Toma esa información y haz lo que quieras con ella. Cuando hice la transición de Steiner Brothers a Big Poppa Pump, quise ponerme en la mejor forma posible. Mucha dieta estricta. Una vez que estás más delgado, naturalmente te verás más grande.»

Como hizo previamente en Slam Sports:

«Nunca he fallado una prueba de drogas en mi vida. Cuando WWE me dijo que hiciera una, les dije que hicieran que Triple H me recogiera en una limusina. Podríamos ir a hacernos la prueba juntos. (risas) ¡Nunca volvieron a preguntar!«.

La verdad es que las especulaciones y acusaciones no eran infrecuentes en aquella época y hablandon de Triple H, el actual mandamás de la WWE, tuvo que hacer frente a ellas también al experimentar él mismo una transformación física notable a finales de los 90 y comienzos de los 2000. Quizá no al nivel de Scott Steiner, pero «The King of Kings» también ha abordado dicha cuestión en varias ocasiones, de la misma manera siempre negando el uso de dicha sustancia y razonando su físico a la dieta y el ejercicio.