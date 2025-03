Scott Steiner recuerdas sus graves problemas pasados con Hulk Hogan revelando que en el presente no los ha olvidado y que su relación sigue sin ser buena. Todo ello es uno de los temas de conversación que el miembro del Salón de la Fama de la WWE -fue inducido en 2022 como miembro de los Steiner Brothers junto a su hermano, Rick Steiner– compartió con Chris Van Vliet en Insight.

► No ha olvidado

«¿Qué voy a hacer ahora? Pero yo no olvido. Hay una razón por la que lo abuchearon en California, por todas esas cosas que salieron sobre él, sus comentarios racistas. Ahora, nunca habrías descubierto eso si no hubiera sido grabado a puertas cerradas. Así que creo que mucha gente se dio cuenta de que la imagen que WWE o WCW querían proyectar de Hulk Hogan no era realmente él. Los comentarios racistas. Hogan y Savage… yo era buen amigo de Savage, así que conocía todas las historias y él solía contarme muchas cosas. Y, por supuesto, aquella vez en la que intentó meterme en la cárcel. Estaba enfrentando una condena seria. Podría haber estado en prisión por 15 años.»

«Bueno, descubrí la mierda que estaba haciendo en TNA. Así que cuando me fui, dejé claro que la próxima vez que lo viera, le iba a dar una bofetada. Pero no lo vi por como un año, hasta que conocí a su esposa en backstage, fue en San José para WrestleMania. Había una rubia platinada mirándome. Finalmente, recordé haberla conocido antes. Aún no estaba seguro, así que me acerqué y le pregunté: ‘¿Eres la esposa de Hulk Hogan?’. Y ella dijo: ‘Sí’. En ese momento, él iba a inducir a Savage al Salón de la Fama, lo cual era una mierda. Así que se lo dije. Le dije que era un pedazo de mierda por toda esa situación, y que le iba a dar una bofetada.

«Lo dije en voz baja, nadie me escuchó. No levanté la voz ni nada. Agarré mis maletas y me fui. Bueno, ella llamó a Hogan. Él fue al aeropuerto y luego llamó al Departamento de Policía de San José diciendo que la había golpeado y que lo amenacé de muerte. Bueno, eso es una amenaza terrorista y agresión agravada. Así que recibí una llamada de la policía de San José. Salió en TMZ y todo. Afortunadamente, pasó en el aeropuerto, donde había muchas cámaras. De lo contrario, habría sido su palabra contra la mía. Eso habría sido un caso difícil en la corte. Pero como estaba en cámara, les dije que no me molestaran más. Revisaron las grabaciones y todo terminó.»