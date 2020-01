Scott Steiner vuelve a primera plana de la industria: debutó en NWA Power

Más allá de contundentes declaraciones dirigidas hacia WWE y un breve paso por Impact Wrestling, durante los últimos años Scott Steiner apenas ha tenido protagonismo en el panorama luchístico. Con 57 primaveras, lógicamente sus implicaciones se reducen cada vez más, quedando cual reliquia del pasado empleada para otorgar notoriedad a cualquier promoción que pise. Aunque muchos seguidores tal vez no esperaban el siguiente movimiento del «Big Poppa Pump»: NWA Power. Porque ayer, durante el más reciente episodio lanzado por la vetusta empresa, Steiner sirvió de cierre del show.

BREAKING | @RealNickAldis introduces "The Third Man"… @ScottSteiner

See Scott Steiner in action next week on #NWAPowerrr https://t.co/GBmRDkgjjI

Tuesday 6:05pm ET or on demand ANYTIME! pic.twitter.com/ffoRpuvf8l

— NWA (@nwa) January 8, 2020