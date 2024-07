Scott Steiner de AEW: «No importa una mi*rda…»

Es posible que debiéramos quedarnos con «AEW ya no es una fiesta de amigos» más que con lo que comenta Darby Allin sobre el producto actual de AEW pero este precisamente es el tema que nos ocupa ahora:

«Los shows ahora son mucho mejores. Siento que al principio teníamos que probar muchas cosas para ver qué funcionaba. Para estar en Dynamite, realmente tienes que ser bueno. Ya no se trata de ‘Oh, soy amigo de este tipo, así que le daré una oportunidad y lo pondré en el show’. Ahora, tienes que demostrar tu valía, esforzarte al máximo y rendir, o no estarás en el programa. Muchas personas que no estaban a la altura fueron eliminadas en los primeros años.»

Darby Allin wants his TNT Championship Match at #AEWAllIn and will set Jack Perry ON FIRE to get it! Watch #AEWDynamite Blood & Guts LIVE on TBS!@DarbyAllin | @boy_myth_legend pic.twitter.com/aTq4d2paRG — All Elite Wrestling (@AEW) July 25, 2024

► Scott Steiner de AEW

Es posible también que no se deba de tomar tanto en cuenta una opinión cuando no está todo lo fundamentada que debiera, no obstante, siempre es interesante escuchar a Scott Steiner, y recientemente le preguntaron por la casa Élite en Sportskeeda:

«Intento ver algunas cosas a veces. No tengo mucho tiempo. Es genial tener otro lugar donde los chicos puedan trabajar. La competencia siempre es buena para el negocio. Pero no hay duda de que WWE está en un gran momento ahora mismo. Tienen el interés de los fanáticos, y eso es lo más importante. La cuestión es que no puedes tener solo combates. A nadie le importa una mi*rda si son solo combates sin una historia. Estás juntando a dos tipos… No, [eso no funciona].»

TONIGHT! THREE HOURS of #AEW action starting with an absolutely stacked #AEWCollision IMMEDIATELY followed by #AEWBOTB11 LIVE on @TNTDrama starting at 8pm ET/7pm CT! pic.twitter.com/mYwfac090a — All Elite Wrestling (@AEW) July 27, 2024

¿Qué opinión tienes del producto de AEW?