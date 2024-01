Scott Steiner: «Creé remates que se replican hasta en WWE hoy en día»

Scott Steiner, tío de Bron Breakker, hasta hace poco luchador de NXT, y desde el pasado Royal Rumble, Superestrella del elenco estelar de WWE, ha sorprendido al hacer una interesante reflexión acerca de su carrear en el mundo de la lucha libre profesional, y si consideraba o no que debía estar en el Salón de la Fama WWE.

Estas fueron las interesantes palabras que Big Poppa Pump dio en una entrevista reciente para el podcast TMPT:

► El legado de Scott Steiner en el mundo de la lucha libre profesional

«Tengo que expresar mi agradecimiento por mi ingreso al Salón de la Fama WWE. También me alegró que mi sobrino, Bron Breakker, fuera el encargado de hacerme la introducción. Fue genial. Me incluyeron en el Salón de la Fama Nacional de la Lucha en Iowa y luego recibí una llamada de WWE.

«El hecho de que Bronson haya sido el encargado de hacernos la introducción lo hizo aún más especial, ¿sabes? Así que fue una buena noche. Sí, tomó bastante tiempo que me incluyeran en el Salón de la Fama WE, pero nunca me imaginé que esto sucedería debido a la frustración que tuve durante mi segunda etapa con la compañía entre 2002 y 2004.

«Después de ir a WWE cuando compraron la WCW, fui allá lesionado, no era tan ágil. Estaba molesto y me tomó un tiempo superarlo. Nunca es bueno aferrarse a esas cosas. Mi carrera en el ring… siempre quise destacar entre mis colegas y dejar un legado duradero. Solo intentaba ser innovador, creando los movimientos característicos que tengo y que aún se replican hoy en día».