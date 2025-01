Scott Steiner amenaza con aparecer en Raw

Esta noche, WWE presentará una función más de Raw desde la State Farm Arena en Atlanta, Georgia. Pues bien, un viejo conocido, el Miembro del Salón de la Fama WWE, Scott Steiner, tío de Bron Breakker, amenazó con aparecerse por el show.

Eso sí, solo si el show no es capaz de ser divertido y entretenido. Así que mejor que Triple H haga los cambios necesarios, para que se garantice la entretención de Scott Steiner con el Raw de esta noche, si no quiere que el caos se apodere de WWE. Estas fueron las palabras de Steiner a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter:

State Farm Arena is not that far away, so if RAW tonight is trash, I’ll have no choice but to drive down and show you all what a REAL show looks like. 💪💥 Don’t test me, freaks.

— Big Poppa Pump Scott Steiner (@ScottSteiner) January 27, 2025