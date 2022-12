Scott Holtzman piensa que, de muchas maneras, se sobrepasó. El peso ligero colgó los guantes el sábado y puso fin a una carrera de 10 años en las MMA.

Desafortunadamente para Holtzman (14-6 MMA, 7-6 UFC), no pudo irse con una victoria después de una derrota por decisión de Clay Guida (38-19 MMA, 18-16 UFC) en UFC en ESPN 42 en Orlando , Florida

Pero a pesar de no conseguir el final ideal, Holtzman, de 39 años, está en paz con su decisión de retirarse.

“Todas mis derrotas (fueron) solo contra asesinos: imagen del título (oponentes). Todos asesinos. Entré en el UFC cuando tenía 30 años. Solo era un chico de Tennessee, un atleta. Empecé a ser bastante bueno peleando y me monté en la ola y, de repente, estoy aquí en el UFC con estos campeones mundiales, cinturones negros de jiu-jitsu y luchadores de la División I. Solo soy un chico de Tennessee, solo un atleta. Ha sido un infierno de un viaje. He tenido muchas oportunidades excelentes en el UFC y, a través de las peleas, he conocido a algunas de las mejores personas del mundo”.

Holtzman peleó en el UFC de 2015 a 2022. Tiene una victoria sobre Jim Miller y compartió la jaula con muchos otros nombres notables como Beneil Dariush, Josh Emmett y Mateusz Gamrot.

Holtzman dijo que está orgulloso de lo que logró en su tiempo en UFC y deja la organización sin remordimientos.

“Se suponía que no debía estar aquí. Todo lo que realmente quise ser fue un atleta profesional, y terminé haciéndolo«.

“Me quedé allí con algunos de los mejores muchachos del mundo. Estaba justo fuera del top 15, y eso no está mal. Había mucha reflexión en marcha. Realmente disfruté el proceso y realmente traté de tomarlo día a día. Hubo un par de veces que me entristeció el corte de peso y dije: ‘Oye, hombre. Es tu último. Solo disfrutémoslo. Nunca podrás volver a hacerlo’”.