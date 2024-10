Scott D’Amore: «Yo inicié la relación TNA-WWE»

Aunque se ha hablado mucho de la relación de colaboración entre TNA Wrestling y WWE, que ha logrado grandes cosas como que luchadores como Tatum Paxley, Jordynne Grace, The Rascalz, Alexander Hammerstone, No Catch Quarter Crew, y el más popular de todos, Joe Hendry, aparezcan en funciones de otras empresas, no se sabía muy bien cómo fue que empezó esta relación.

Hasta ahora, que en una reciente entrevista con Fightful Select, el ex Presidente de TNA Wrestling, Scott D’Amore, ha revelado que fue él quien se puso en contacto con WWE para bucar que colaboraran con TNA Wrestling. Estas fueorn sus interesantes declaraciones:

► Scott D’Amore se toma el crédito del éxito de la relación colaborativa entre TNA Wrestling y WWE

“La relación actual entre TNA y WWE es excelente y mutuamente beneficiosa. Es una de las razones por las que me acerqué para iniciar esa relación. Lo que han construido desde que me fui muestra beneficios para ambas partes».

Muchos de esos beneficios para TNA Wrestling han sido, por ejemplo, llevar arenas con 2 mil o más personas, cuando sus shows solían llevar solo de 500 a 800 personas en un pasado no muy lejano. Además, de mejorar su presencia y visualizaciones en redes sociales y YouTube.