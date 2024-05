Tras su despido de TNA en febrero, Scott D’Amore ha estado apartado del foco de la lucha libre profesional. Pero parece que pronto volvería a él como mandamás de una nueva compañía. En realidad, él es propietario de una escuela, Border City Wrestling, ubicada en 2105 Ouellette Ave. Windsor, Ontario N8X 4Y6 en Windsor, Ontario, Canadá.

► ¿Scott D’Amore inicia nueva compañía luchística?

Y precisamente esa es la dirección que figura entre los datos de la solictud de registro de Maple Leaf Wrestling. Resulta que, según nos informan nuestros compañeros de eWrestlingNews, el 14 de abril, Michael E. Dockins presentó una solicitud de registro de marca para «Maple Leaf Wrestling». Dockins, quien gestiona los registros de marca para varios luchadores, realizó el trámite ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

La marca «MAPLE LEAF WRESTLING» tiene como objetivo cubrir las siguientes categorías de productos: sombreros; camisetas; calcetines; pañuelos; camisetas de manga corta; sudaderas; chaquetas de ropa; sudaderas con capucha.

En cuanto a los servicios, la marca se relaciona con el entretenimiento en forma de combates de lucha libre; exhibiciones y actuaciones de lucha libre por parte de un luchador profesional y artista de entretenimiento; apariciones en vivo y personales de un luchador profesional y artista de entretenimiento deportivo; apariciones televisadas de un luchador profesional y artista de entretenimiento deportivo; y la provisión de noticias e información sobre lucha libre a través de una red informática global, así como entrevistas en línea con luchadores profesionales y artistas de entretenimiento deportivo con fines de entretenimiento.

Tendremos que esperar a ver si realmente D’Amore va a lanzar una promoción de lucha libre. Desde luego esa sería la manera de tener el control y que no vuelvan a despedirlo. Aunque es sorprendente que no haya encontrado hueco, sea porque no ha habido interés en él o porque él mismo no lo ha tenido, en otras empresas.