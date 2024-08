El ex TNA David Penzer hablaba así unos meses atrás de qué sería de TNA sin Scott D’Amore:

«Sólo voy a decir esto. Sin Scott D’Amore Impact/TNA sería una videoteca probablemente propiedad de WWE. Lo vi reducirlo todo hasta los huesos reconstruirlo con un presupuesto raquítico, hasta donde está hoy día, lista para despegar. ¡Espero que sobreviva a esta enorme pérdida!».

«The entire world believes in Joe Hendry, the only problem is, I don’t.»@joehendry has his sights on @OfficialEGO‘s NXT Championship, but he’s not the only one… 👀#WWENXT pic.twitter.com/ZY7CMLlzhC

— WWE (@WWE) August 14, 2024