Scott Coker eufórico por la victoria de Michael Page en UFC

Michael Page es el último luchador de Bellator en hacer la transición a UFC y, naturalmente, el ex presidente de Bellator, Scott Coker , lo apoya.

Coker, quien promovió a Page durante muchos años, estaba feliz de ver a Page levantar la mano en su debut en UFC. MVP derrotó al veterano Kevin Holland por decisión unánime en la cartelera principal del UFC 299 del sábado pasado en Miami. Fue una sólida victoria de debut que lo hizo lucirse ante la audiencia de UFC, lo cual Coker estaba feliz de ver.

«Estaba tan feliz. Le envié un mensaje de texto y le dije: ‘Ve a mostrarle a ese chico de qué se trata, porque él está aquí afuera hablando de todo ese lío’. Al final del día, no se trata de por qué letras luchas, por qué alfabeto luchas. Al final del día, o eres un gran peleador o no lo eres, y MVP es un gran peleador.

“Es uno de mis atletas favoritos como luchador porque puede hacer cosas que tú simplemente no puedes hacer. ¿Cuántas personas pueden hacer lo que él hace? Para noquear a la gente a la que ha noqueado y la forma en que lo ha hecho. Claro, ha tenido algunas pérdidas en el camino, pero todos pierden en este deporte. Todos excepto Khabib (Nurmagomedov), pero si eres Khabib, estás en otro nivel. Este tipo es muy talentoso. Estoy feliz de que haya ganado. Ahora puede mostrar sus habilidades a una audiencia diferente, pero vi a este tipo hace 10 años y quedé impresionado por las cosas que hacía hace 10 años, así que estoy feliz por él.

Page es uno de los muchos peleadores de Bellator que hicieron la transición a UFC y encontraron el éxito. Coker, que se enorgullece de las promociones que ha construido en MMA, ha realizado un seguimiento del éxito de sus muchachos y con Page, no fue diferente.

«Saqué mi clicker como si fuera béisbol. Cuando vendimos Strikeforce a UFC, antes de que lo compraran, era como si Dana estuviera ahí afuera diciendo: ‘Oh, estos tipos apestan. Strikeforce tiene los peores peleadores del mundo’, y yo estaba sentado con el clicker diciendo: ‘Ok, tenemos marca de 7-1, ahora tenemos marca de 8-1, 9-2, como los árbitros de béisbol. Yo estaba como, ‘Está bien, todos estos luchadores apestan, pero ahora están pateando los traseros de tus muchachos allí‘.

“Para mí, se trata de los luchadores. Hemos desarrollado algunos de los mejores luchadores del mundo. Lo hice en Strikeforce y lo hice en Bellator, y lo haremos nuevamente dondequiera que vayamos”.

Coker se separó de la marca Bellator en noviembre después de que su empresa matriz Viacom la vendiera a la PFL, poniendo fin a su carrera de 10 años con la promoción. Recientemente se anunció que Coker trabajaría como productor ejecutivo y ayudaría al ex luchador Gilbert Melendez a iniciar y dirigir la promoción de deportes de combate, Fight Night at the Tech. Se desconoce si Coker volverá a sumergirse en la promoción de MMA.