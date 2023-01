Bellator MMA y Rizin FF ofrecieron el pasado sábado un esperado espectáculo conjunto.

Scott Coker reveló que «The Eagle» quedó asombrado por la presentación y el estilo de Rizin. Coker, que también trabajó con la promoción japonesa K-1, habló de la popularidad de las MMA en Japón con «The Eagle». Coker destacó Pride FC, una legendaria promoción japonesa que alcanzó tanto su apogeo como su declive en la década de los noventa.

«Él [Khabib Nurmagomedov] no estaba aquí en el apogeo», explicó Coker. «Empecé a trabajar para K-1 en 1999, así que pude ver todas las grandes peleas de K-1… Pude ver las grandes peleas de Pride. Y Khabib nunca ha visto la producción, y los fans, y él estaba flipando, me estaba diciendo: ‘Esto es increíble … No tenía ni idea de que algo como esto estaba sucediendo en Japón.’ Y yo le dije: ‘Sabes, aquí es donde empezó'».

Coker continuó: «Es tan irónico sentarse aquí con Khabib que está como enloqueciendo por la producción y la puesta en escena, sólo la pompa. Pero estaba realmente impresionado».

Teniendo en cuenta el interés que rodea el evento cruzado de Bellator MMA y Rizin FF, muchos se preguntan ahora qué depara el futuro para los carteles inter-promocionales de MMA.