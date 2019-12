Scott Coker: «Cris Cyborg es la mejor peleadora de todos los tiempos»

El presidente de Bellator, Scott Coker, dice que Cris Cyborg es «la mejor peleadora de todos los tiempos» antes de su pelea por el título contra Julia Budd.

Cyborg tiene un increíble récord de 21-2, 1 NC en su carrera de MMA y no perdió una pelea entre su debut en MMA en 2005 y 2018, cuando fue noqueada por Amanda Nunes en UFC 232. Desde entonces, recogió otro victoria dominante sobre Felicia Spencer en el octágono antes de una pelea con el presidente de UFC, Dana White, la vio convertirse en agente libre y firmar con Bellator.

La mudanza a Bellator reúne a Cyborg con Scott Coker, quien fue su promotor en Strikeforce durante el apogeo de su carrera a principios de la década de 2010. Coker dice que a pesar de la derrota ante Nunes el año pasado, todavía cree que Cyborg es la mejor peleadora de todos los tiempos.

Esto es lo que dijo Coker esta semana en la conferencia de prensa antes Bellator Japón.

“Cyborg es la mejor peleadora de todos los tiempos. No me importa lo que nadie diga. También estuve allí al principio, lo he visto desplegarse todo y hoy es un entorno muy diferente del que tenía en aquel entonces. Pero sé quién ha estado dominando durante los últimos 10 años y quién ha estado destruyendo personas durante los últimos 10 años. Dentro de 10 años podemos tener una conversación diferente, ver qué tan lejos pueden llegar las diferentes damas. Pero hasta ahora, tienes la mejor peleadora femenil de todos los tiempos peleando contra Julia Budd”.