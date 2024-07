Scorpio Sky: «Estoy listo para regresar a AEW»

El ex Campeón Mundial de Parejas y ex Campeón TNT Scorpio Sky no lucha en AEW desde septiembre de 2023; tuvo su último combate hasta la fecha en octubre en ROH. En julio de 2024 está esperando la oportunidad adecuada. Se lo explica a Chris Van Vliet on Insight.

Embed from Getty Images

► Scorpio Sky, listo para volver

«Esa ha sido la pregunta. Supongo que he estado entrando y saliendo en los últimos años. Algunas veces ha sido por lesiones, otras por mala suerte. Una cosa que quiero decir es que hay una narrativa de que soy un tipo propenso a las lesiones. ‘Se va por mucho tiempo, vuelve, se lesiona otra vez.’ Eso no es cierto. Quiero abordar eso. Me lesioné hace unos dos años. Estuve bien dentro de unas semanas. El problema es que, cuando sales de la rotación, tenemos tanto talento que es difícil volver a entrar en ella. Lo comparo con una rueda de la fortuna. En un momento estás en la cima, pero sabes que vas a bajar, y tienes que esperar tu turno para volver a subir. Eso es un poco lo que pasó. He tenido un par de lesiones en los últimos años. En su mayor parte, he estado sano el 80% del tiempo.»

Embed from Getty Images

«Es realmente difícil volver a entrar en la rotación porque tenemos mucho talento. Siempre hay talento nuevo entrando, así que es como ‘fuera de la vista, fuera de la mente.’ Esa es la mejor manera de describirlo. Estoy ansioso por volver al ring y mostrar mis habilidades. Estoy en muy buena forma. Estoy emocionado. No solo en AEW, quiero volver a la escena independiente. No he hecho indies en varios años. Sería algo realmente divertido para mí, volver a mis raíces y ver quién está por ahí. Ver cuáles son los nombres más sonados y tener combates increíbles con ellos.»

Al preguntarle sobre los vídeos de su regreso y cuándo volvería, el veterano respondió: «Estoy listo. Estoy listo. Creo que estamos esperando la oportunidad adecuada. La situación correcta. Hay muchos chicos. Muchos chicos en la compañía y siempre hay gente nueva entrando. Obviamente, nuestra relación con otras empresas como New Japan nos proporciona talento adicional. A veces es un poco difícil encontrar la manera de volver a la rotación. No es muy diferente a lo que pasa en el baloncesto. Te lesionas, puedes perder tu puesto de titular, alguien más entra y la rompe en ese puesto. ‘Estamos ganando sin ti.’ Tienes que encontrar una manera de volver a la cancha.»