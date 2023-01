Schaub: “McGregor necesita ser un poco más humilde”

Conor McGregor apareció por última vez en una cartelera de UFC en julio de 2021 contra Dustin Poirier en UFC 264. Después de una racha de dos peleas contra ‘The Diamond’, una pierna rota mantuvo al irlandés fuera de acción durante más de un año y medio, algo Brendan Schaub estuvo presente para recordárselo.

El ex peso pesado de UFC habló con The Schmo en una entrevista y abordó el posible regreso de McGregor a la acción en 2023. Sintió la necesidad de aconsejar al irlandés sobre la humildad cuando se trata de firmar para su próxima pelea.

“Creo que él [Conor McGregor] [ingresa al octágono en 2023]. Y creo que consigue que [Michael] Chandler o Tony Ferguson peleen. Necesita humillarse un poco. [Islam] Makhachev, eso nunca sucederá. Además, él no está dando 155 [libras]. Así que tendrá que ser como, un Chandler en 170 o Tony Ferguson en 170. No puede luchar contra la punta del lanza en este momento. No puedes tomarte todo este tiempo libre y luego saltar y luchar contra los reyes. No funciona así”.

Schaub descartó cualquier posibilidad de una pelea de peso ligero para McGregor con su físico actual más pesado. ‘The Notorious’ ha actualizado continuamente a los fanáticos con sus videos de entrenamiento y también se ha ido acumulando progresivamente en ellos. Eso ha dejado a muchos especulando sobre un regreso de peso welter para el ex doble campeón.