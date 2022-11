Scarlett rompió el silencio sobre el incidente en el WWE Live

Este sábado se produjo un incidente durante un evento en vivo reciente de la WWE, ya que una fanática le arrojó una bebida a Scarlett Bordeaux y tanto ella como sus acompañantes fueron expulsados ​​​​de inmediato por los miembros de seguridad. El evento se llevó a cabo en Peoria, Illilnois. Aunque la policía intervino para controlar el incidente y permitir que el combate pudiera continuar, no se conoce si se levantaron o no cargos hacia la persona que ocasionó el problema.

El incidente se produjo durante un combate entre Karrion Kross contra Drew McIntyre, quienes todavía continúan trabajando juntos, a pesar de que en televisión han tomado (quizás momentáneamente) caminos distintos. Allí, los fanáticos que asistieron al evento pudieron confirmar que fue una mujer la que arrojó una bebida, lo cual causó enojo en Scarlett, quien poco despúes recurrió a su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre lo sucedido, dando a entender que ya dio vuelta de página.

As a classy woman from Chicago, I’m not surprised that something like this would happen in Peoria. 🤢

PS. To the granny who threw the drink, your booze was as cheap as your hairdo. 😘

— Scarlett Bordeaux (@Lady_Scarlett13) November 13, 2022