Scarlett consuela a Karrion Kross tras WWE RAW

Karrion Kross y AOP fueron derrotados por The New Day y Odyssey Jones en un combate de tercias durante el episodio de WWE RAW del 19 de agosto. Qué pasará ahora con esta historia -que no solo ha tenido a estas Superestrellas enfrentándose sino también a Kross buscando que Xavier Woods traicione a Kofi Kingston, lo cual no termina de suceder- es una incógnita. Puede que sea el momento de que cada equipo se enfoque en otra cosa.

► Scarlett consuela a Karrion Kross

De momento, al término de la lucha, Scarlett consoló a su enamorado en WWE Raw Talk señalando que a pesar de la derrota él ha salido victorioso por lo ocurrido durante la rivalidad, algo que puede tener cierto sentido, aunque perder no fue una buena noticia para The Final Testament.

Karrion Kross: «Se me ocurre una idea. Quizás, antes de irnos, robo una camioneta y luego, como sé dónde vive Xavier Woods, estrello la camioneta contra la pared de su sala de estar.»

Scarlett: «O podríamos dejarlo en paz. Piénsalo. Has vencido a un ex Rey del Ring. Has vencido a un ex campeón mundial. AOP ha vencido a uno de los mejores grupos campeones en parejas de todos los tiempos. Eres como un parásito. Has puesto huevos en sus cabezas. Solo tienes que dejar que se pudran. Las cosas no van a salir como ellos piensan. Ya has ganado. Todo lo que tocas muere con el tiempo. Así que solo deja que suceda como debe ser. Pero veo que tienes mucha energía acumulada. Puedo encargarme de eso.»

KK: «Bueno, eso me parece perfecto. ¿Te he dicho alguna vez que me encanta la forma en que piensas?»