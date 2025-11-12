Scarlett Bordeaux vs. Isla Dawn en MLW x Don Gato Tequila: Live Special

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Scarlett Bordeaux se enfrentará a Isla Dawn en MLW x Don Gato Tequila: Live Special cartel que se celebrará el jueves 20 de noviembre desde el Charleston Music Hall en Charleston, South Carolina.

A Don Gato le encantan los buenos debuts en la lucha libre… así que cuando Isla Dawn publicó un video conmovedor declarando su deseo de competir en Charleston, el maestro enmascarado del agave se fijó en ella. Momentos después de terminar de entrenar con su jaguar mascota, Don Gato llamó al presidente de MLW, César Durán, y se produjo la magia del encuentro.

Por primera vez, la cautivadora Isla Dawn sube al ring de MLW para enfrentarse a la explosiva Scarlett Bordeaux en MLW x Don Gato Tequila: Live Special, el jueves 20 de noviembre en el Charleston Music Hall. El evento se transmitirá en vivo por YouTube y por cable en beIN SPORTS a las 8 p. m. (hora del este).

Este combate marca el regreso de Scarlett a MLW tras casi tres años de ausencia, marcando su esperado retorno al ring. Conocida por su carisma hipnótico y su peligroso atractivo, Scarlett sigue siendo una de las luchadoras más cautivadoras e impredecibles de MLW, y ahora se enfrenta a una hechicera escocesa cuyos oscuros rituales han propiciado un debut sin precedentes.

Bajo la atenta mirada de la vicepresidenta de MLW, Salina de la Renta, la división femenina sigue creciendo a un ritmo vertiginoso, con la incorporación de personalidades arrolladoras y competidoras de talla mundial. La llegada de Isla Dawn le da un toque de distinción a una división que ya rebosa talento.