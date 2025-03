Sayif Saud comparte la clave para alcanzar 100 victorias como entrenador

Los entrenadores se encuentran entre las personas más desconocidas en MMA, pero en UFC Fight Night 254 el sábado pasado, el líder de Fortis MMA, Sayif Saud, recibió sus flores.

Después de ser una presencia frecuente en la esquina de atletas notables bajo el estandarte de UFC, Saud alcanzó el hito de 100 victorias en equipo con la promoción más grande del deporte, y fue cortesía de un triunfo por decisión dividida de Sam Hughes sobre Stephanie Luciano en una pelea de peso paja en UFC Apex en Las Vegas.

En el momento en que Hughes levantó la mano, tomó el micrófono durante su entrevista posterior a la pelea y colmó de elogios a Saud, expresando la importancia de que el equipo con sede en Dallas haya alcanzado el hito de victorias de tres dígitos en la UFC.

“Todos se portaron genial, como diciendo: ‘Esta noche es la gran pelea. Me sorprendió, la verdad, porque hay tantas peleas, tantas cosas malas pasando. Todos los que juegan un papel (en la UFC) que la gente no ve decían: ‘Esta noche es la gran pelea. Lo vas a lograr’. Todos lo manejaron de maravilla y me dieron mucho cariño. Fue un momento genial y algo que nunca olvidaré”.

«Ganar peleas en la UFC no es fácil. Ganar peleas de dos dígitos a lo largo de varios años es muy difícil. Creo que lo hemos logrado cinco veces en cinco o seis años. Es muy difícil ganar 20 peleas en un año; lo hemos logrado un par de veces. Una sola victoria es difícil, así que, obviamente, si consigues 20 victorias en un año en la UFC, es algo de lo que estar realmente orgulloso.