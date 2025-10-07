Saya Kamitani vs HANAN, el regreso de la lucha femenina a la TV

La superestrellas de Stardom, Saya Kamitani y Hanan hicieron historia al participar en un combate de exhibición en el programa de variedades “Love it!”.

► Saya Kamitani y Hanan en histórica lucha

La importancia de esta lucha radicó en que se dio el histórico regreso de la lucha libre femenil a la televisión abierta japonesa tras 23 años de ausencia. También fue el primer combate femenino transmitido por TBS (Tokyo Broadcasting System) en Japón en 51 años.

Por cerca de 33 años, la legendaria All Japan Women’s Pro-Wrestling (AJW) tuvo un programa de televisión en Fuji TV llamado «Women’s Professional Wrestling». Fue una emisión semanal hasta que en octubre de 1997, por problemas económicos, AJW perdió su programa; aunque lo recuperó en julio de 1998. En 2002, AJPW perdió definitivamente su lugar en la TV y vino el declive de la empresa. En abril de 2005 AJPW cerró sus puertas después de 37 años, siendo hasta ese momento la empresa con mayor duración en Japón

Saya Kamitani había participado de forma regular en «Love it!», conquistando a un buen número de seguidores de este matutino con su gracia y carisma. Para el cierre de temporada y a manera de despedir a la luchadora como miembro del elenco, fue que se pensó hacer un combate donde se disputó el exclusivo Campeonato LOVE IT! Friday.

La rival designada fue HANAN. Saya Kamitani llevó como sécond a su compañera de HATE, Rina. Fueron casi 10 minutos de acciones en donde Kamitani fue apoyada por el elenco de LOVE IT! por lo que no tardó en alzarse con la victoria y llevarse el cinturón.

Saya Kamitani rompió en lágrimas al final de la lucha, diciendo:

Esta es la primera vez en mi vida que mis sueños se hacen realidad.

Tras el programa, Kamitani habló con la prensa y emocionada mencionó:

Desde que gané el Campeonato World of Stardom, siempre dije que quería expandir la lucha libre femenina. Gracias a Love it! pude cumplir ese sueño y millones de personas descubrieron lo que es la lucha libre profesional femenina actual. Creo que esto será el inicio de una nueva era.

El resultado quedó así:

«LOVE IT!», 26.09.25

TBS TV Studios, Tokio, Japón

– LOVE IT! Friday Title (vacante): Saya Kamitani venció a Hanan (9:48) conquistando el título