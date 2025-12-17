Saya Kamitani es la MVP de los Premios Tokyo Sports 2025; primera luchadora en ganarlo

El diario deportivo Tokyo Sports dio a conocer a los ganadores de sus premios a lo más destacado de 2025. La ganadora al Premio MVP fue la doble monarca de Stardom, Saya Kamitani.

► Saya Kamitani hace historia como MVP de 2025.

La integrante de H.A.T.E hace historia con este logro ya que es la primera mujer en conquistar este premio, que había sido exclusivo para hombres por más de medio siglo.

Los premios Tokyo Sports se otorgan desde 1974 con la finalidad de distinguir a aquellos luchadores que tienen un desempeño excepcional a lo largo de un año. Saya Kamitani ganó además el Premio de Luchadora del Año en los mismos reconocimientos.

Saya Kamitani tuvo un año espectacular, inicio enero como Campeona Mundial de Stardom y poseedora del Campeonato Regina di WAVE (que perdió en agosto). En marzo, tras una intensa rivalidad con Tam Nakano, culminó su encono en un combate donde la perdedora se retiraría. Kamitani salió victoriosa y se posicionó como la cara de la empresa.

En septiembre, protagonizó el primer evento de lucha libre profesional femenina que se transmitió en vivo por televisión luego de 23 años. Con ello cumplió el sueño de dar a conocer la lucha femenina japonesa a un público más amplio.

Tras conocer su nominación, Saya Kamitani manifestó:

Bueno, es natural, ¡tratándose de Saya-sama! Empezando porque gané el Campeonato Mundial en el Ryogoku Kokugikan a finales del año pasado, tuve un combate de apuesta con retiro en el Yokohama Arena en marzo, y en septiembre, el primer evento de lucha libre profesional femenina en 23 años que se transmitió en vivo por televisión. El objetivo de Saya-sama para este año era -‘que quienes aún no lo han visto conozcan la lucha libre profesional femenina’-, por lo que ha aparecido en varios medios, creando expectación tanto dentro como fuera del ring. Creo que he transformado por completo la imagen de la lucha libre profesional femenina desde su apogeo. Durante el último año, no he pensado en nada más que la lucha libre profesional todos los días, y sinceramente, me estaba volviendo loca. Pero ahora que este proyecto está tomando forma, me alegro muchísimo de no haberme dado por vencida, pase lo que pase, y de haber seguido enfrentándome a mí misma al máximo. ¡Estoy tan feliz desde el fondo de mi corazón! Pero Saya-sama no está satisfecha con su situación actual, y aún tiene ambiciones. Quiero mostrar una perspectiva nunca antes vista, y llevar a la lucha libre profesional a un nivel aún mayor, elevándola a una escena más convencional, ¡así que no me pierdan de vista!

Taro Okada, el director ejecutivo de Stardom también expresó:

Nos sentimos verdaderamente honrados de que Saya Kamitani, miembro de nuestra empresa Stardom,

haya recibido simultáneamente el Premio al Luchador Más Valioso (MVP) y el Premio a Luchadora del Año. Este es el primer logro de este tipo en la historia de los Premio Tokyo Sports, que abarca más de medio siglo, y nosotros como organización estamos sumamente contentos de esta distinción. Dejando a un lado sus «fechorías» tanto dentro como fuera del ring, en 2025 Saya Kamitani lideró Stardom, manteniéndose como la cara visible de la lucha libre profesional femenina y una de las líderes del mundo de la lucha libre profesional. Creo que su presencia y sus luchas han conmovido no solo a los aficionados y expertos de la lucha libre profesional, sino también a muchas personas que nunca antes habían tenido contacto con ella. Saya Kamitani seguirá siendo una presencia indispensable en el desarrollo de Stardom y la lucha libre profesional, y es alguien a quien hay que seguir de cerca. La lucha continúa, pero por ahora, quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los que han apoyado a Saya Kamitani y a Stardom durante este año.