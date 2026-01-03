Saya Kamitani discrepa la predicción de Liger sobre lucha vs Syuri en WK20

El ex luchador japonés Jushin Thunder Liger se dio a la tarea de analizar las luchas destacadas del magno evento «Wrestle Kingdom 20» de New Japan Pro Wrestling, que tendrá verificativo el 4 de enero en el Tokyo Dome.

► Liger emitió su análisis para la lucha Saya Kamitani vs Syuri

Uno de sus análisis se enfocó en la única lucha femenina del cartel, que será protagonizada por las luchadoras de Stardom, Saya Kamitani y Syuri, por los dos campeonato femeninos de NJPW, el Campeonato Femenino IWGP y el Campeonato Femenino NJPW STRONG. La vencedora se llevará ambos títulos.

Liger hizo su predicción para dicha lucha, sin embargo, agregó otros comentarios que causaron polémica.

El segundo combate será por los dos campeonatos femeninos de NJPW, con Syuri y Kamitani luchando. Me gustan bastante los combates de Syuri y los veo a menudo, así que creo que podrá tener ventaja esta vez. Kamitani tiene cualidades de estrella y un atletismo excelente, pero Syuri tiene experiencia en artes marciales y creo que es superior en golpeo y lucha. Si fuera un combate único, el alcance y la adaptabilidad de Syuri serían lo que importaría. Tiene una larga trayectoria y muchas cualidades que Kamitani no posee. Considerando que el Tokyo Dome estará abarrotado, la experiencia de Syuri en un gran escenario como la UFC probablemente le dará más coraje y ventaja. Por otro lado, creo que puede demostrar su fuerza en tales situaciones, y es muy posible que Kamitani se sienta abrumada por el ambiente único. Claro que la actuación de Kamitani el año pasado fue notable. Después de todo, ganó el premio MVP de los Premios que otorga Tokyo Sports. Pero si digo esto, esta columna podría ser interrumpida… ¿No sería mejor que el MVP femenino y el masculino fueran premios separados? No estoy diciendo nada malo de Kamitani en absoluto. Es simplemente una cuestión de si está bien agrupar a hombres y mujeres. Esto no es discriminación en absoluto; creo que respetar la lucha libre profesional masculina y la lucha libre profesional femenina como disciplinas separadas, eso facilitaría su evaluación adecuada. En la lucha libre profesional, existen reglas para combates mixtos, pero fundamentalmente, son irregulares. Los títulos y cinturones se disputan entre hombres y entre mujeres, ¿verdad? Si preguntas por qué deportes como la lucha libre, el judo, el boxeo, el atletismo, la natación, el béisbol… Y el fútbol separa a hombres y mujeres, creo que es porque esa es la verdadera igualdad de género. Hay diferencias físicas y, sin duda, hay aspectos que simplemente no se pueden comparar directamente. No hace falta decirlo, pero el premio al Luchador Más Valioso de Kamitani es un logro notable y quiero celebrarlo. Sin embargo, precisamente porque la lucha libre profesional femenina está ganando popularidad, creo que vale la pena reconsiderar este tema, y ​​eso es lo que pensé después de ver los Premios de Lucha Libre del año pasado.

Pero la monarca máxima de Stardom, molesta, no se quedó callada y vía X, respondió a los señalamientos de Liger:

¿Sentirme abrumada por la atmósfera única de un Tokyo Dome repleto?

Saya ha actuado en el Tokyo Dome con su baile y también en escenarios de todo el mundo.

Si Syuri posee muchas cosas que yo no tengo, entonces yo también poseo muchas cosas que Syuri no tiene.

¡No hagas suposiciones sesgadas o imprudentes cuando no sabes nada!