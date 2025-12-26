Saya Iida: «Esta es la oportunidad por el cinturón blanco que tanto anhelo»

La luchadora japonesa de Stardom, Saya Iida, ganó su oportunidad para conteder por el Campeonato Wonder of Stardom para el evento Dream Queendom 2025.

► Saya Iida retará a Konami

La poderosa luchadora consiguió esta oportunidad, tras medirse contra Ami Sohrei en un combate por el derecho a contender por el cinturón blanco y tras una recia refriega, Iida fue la que salió triunfanto. Tras la lucha, Konami, la actual monarca, subió al ring y la encaró.

Una vez que se oficializó el reto. Saya Iida se manifestó por la gran oportunidad que se le presenta, siendo la primera vez que luchará por este campeonato, lo que la motiva aún más.

Al respecto comentó:

He estado cultivando mi pasión por el cinturón blanco todo este tiempo. Pero, hiciera lo que hiciera, nunca podía conseguir la oportunidad por el título; es como si el cinturón blanco me hubiera estado evitando. Pero ahora esta oportunidad me la dio Konami, enemiga de Hanan, por lo que no puedo dejarla escapar. ¡Usaré ese cinturón en Ryogoku!

Saya Iida también habló sobre su experiencia con luchadoras que ha sido poseedoras del Campeonato Wonder of Stardom. En febrero de 2021, se enfrentó a la entonces monarca Giulia. Iida reflexionó sobre ese combate y cómo le ayudó a definir su interés por el cinturón blanco.

En aquel entonces, acababa de ganar el Campeonato Future of Stardom, y después del combate donde me derrotó brutalmente, Giulia me dijo: -‘Algún día lo haremos, con el cinturón blanco en juego’-. En aquel momento, el cinturón blanco me parecía muy lejano, pero eso me hizo pensar que incluso alguien como yo puede aspirar a ese cintuón y fue entonces cuando empecé a pensar en él.

El Campeonato Wonder of Stardom tiene un significado mucho más personal para Iida. Ya que tiene vínculos con é a través de su mentora, Jungle Kyona, que se remontan a sus primeros días en Stardom. Su reciente combate con Kyona le ha infundido aún más ganas de arrebatarle el cinturón a Konami.

La primera vez que vi un evento de Stardom en vivo fue la despedida de Io Shirai en el Korakuen Hall en junio de 2018. Ese día, mi mentora, Jungle Kyona, retó a Momo Watanabe por el Campeonato Wonder of Stardom. Desde mi debut en la empresa, la escuché hablar de su deseo por el cinturón y tras nuestro combate individual reciente, sentí que había vuelto a mis raíces. Después del encuentro, me animó a plantear mi desafío, así que debo conseguirlo ante Konami. Esta es la oportunidad por el cinturón blanco que tanto anhelo… ¡Y usaré mis poderosos dorsales para conseguirlo!