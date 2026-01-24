WWE presenta este sábado 24 de enero de 2026 el evento Saturday Night’s Main Event XLI, a realizarse en el Bell Centre, en Montreal, Quebec, Canadá.
► Cartelera WWE Saturday Night’s Main Event XLIII
- CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Randy Orton vs. Damian Priest vs. Sami Zayn vs. Trick Williams.
- Cody Rhodes vs. Jacob Fatu.
- CAMPEONATO DE PAREJAS FEMENIL WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky (c) vs. Liv Morgan y Roxanne Pérez.
► ¿Dónde ver WWE Saturday Night’s Main Event XLII en vivo?
Fecha: Sábado 24 de enero de 2026.
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México) (20:00 ET / 19:00 CT).
Sede: Bell Centre, Montreal, Quebec, Canadá.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|YouTube — WWE
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00 ET
|Peacock (streaming, EE. UU.)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00 CT
|Peacock
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00 MT
|Peacock
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00 PT
|Peacock
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00 ET
|YouTube — WWE
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|YouTube — WWE
|Panamá
|20:00
|YouTube — WWE
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|YouTube — WWE
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|YouTube — WWE
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|YouTube — WWE
|Chile (Santiago)
|22:00
|YouTube — WWE
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|YouTube — WWE
|Reino Unido — Londres
|01:00 (domingo)
|YouTube — WWE
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (domingo)
|YouTube — WWE
|Islas Canarias
|01:00 (domingo)
|YouTube — WWE
|India — Nueva Delhi
|06:30 (domingo)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas — Manila
|09:00 (domingo)
|YouTube — WWE
|Japón — Tokio
|10:00 (domingo)
|ABEMA / YouTube — WWE
|Australia — Sídney
|12:00 (domingo)
|Foxtel / Binge / YouTube — WWE
|Nueva Zelanda — Auckland
|14:00 (domingo)
|Sky NZ / YouTube — WWE