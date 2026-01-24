WWE presenta este sábado 24 de enero de 2026 el evento Saturday Night’s Main Event XLI, a realizarse en el Bell Centre, en Montreal, Quebec, Canadá.

► Cartelera WWE Saturday Night’s Main Event XLIII

CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Randy Orton vs. Damian Priest vs. Sami Zayn vs. Trick Williams.

Cody Rhodes vs. Jacob Fatu.

CAMPEONATO DE PAREJAS FEMENIL WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky (c) vs. Liv Morgan y Roxanne Pérez.

► ¿Dónde ver WWE Saturday Night’s Main Event XLII en vivo?

Fecha: Sábado 24 de enero de 2026.

Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México) (20:00 ET / 19:00 CT).

Sede: Bell Centre, Montreal, Quebec, Canadá.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 YouTube — WWE Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 ET Peacock (streaming, EE. UU.) Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 CT Peacock Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 MT Peacock Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 PT Peacock Canadá — Toronto / Montreal 20:00 ET YouTube — WWE Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 YouTube — WWE Panamá 20:00 YouTube — WWE Puerto Rico, República Dominicana 21:00 YouTube — WWE Colombia, Perú, Ecuador 20:00 YouTube — WWE Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 YouTube — WWE Chile (Santiago) 22:00 YouTube — WWE Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 YouTube — WWE Reino Unido — Londres 01:00 (domingo) YouTube — WWE España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (domingo) YouTube — WWE Islas Canarias 01:00 (domingo) YouTube — WWE India — Nueva Delhi 06:30 (domingo) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas — Manila 09:00 (domingo) YouTube — WWE Japón — Tokio 10:00 (domingo) ABEMA / YouTube — WWE Australia — Sídney 12:00 (domingo) Foxtel / Binge / YouTube — WWE Nueva Zelanda — Auckland 14:00 (domingo) Sky NZ / YouTube — WWE