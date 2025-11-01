Saturday Night’s Main Event XLI: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE presenta este sábado 1 de noviembre de 2025 el evento Saturday Night’s Main Event XLI, a realizarse en el Delta Center, en Salt Lake City, Utah.
► Cartelera Saturday Night’s Main Event XLI
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO (VACANTE): CM Punk vs. Jey Uso.
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Drew McIntyre.
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton (c) vs. Jade Cargill.
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) vs. Penta vs. Rusev.
► ¿Dónde ver Saturday Night’s Main Event XLI en vivo?
Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 18:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Delta Center, Salt Lake City, Utah
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Canal oficial de YouTube de WWE (WWE on YouTube)
|Estados Unidos — Nacional (ET/CT/PT)
|20:00 ET / 18:00 CT / 17:00 PT
|Peacock (en EE. UU.) — transmisión principal
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Canal oficial de YouTube de WWE
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Canal oficial de YouTube de WWE (LatAm)
|Panamá
|19:00
|Canal oficial de YouTube de WWE (LatAm)
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Canal oficial de YouTube de WWE
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Canal oficial de YouTube de WWE (LatAm)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|Canal oficial de YouTube de WWE (LatAm)
|Chile (Santiago)
|21:00
|Canal oficial de YouTube de WWE (LatAm)
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Canal oficial de YouTube de WWE (LatAm)
|Brasil (Brasília)
|21:00
|Canal oficial de YouTube de WWE (LatAm)
|Reino Unido — Londres (BST)
|01:00 (día siguiente)
|Canal oficial de YouTube de WWE
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Canal oficial de YouTube de WWE
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|01:00 (día siguiente)
|Canal oficial de YouTube de WWE
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Canal oficial de YouTube de WWE
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Canal oficial de YouTube de WWE
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / canal de WWE (según territorio)
|Australia — Sídney / Melbourne
|10:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / canal de WWE (según territorio)
|Nueva Zelanda — Auckland
|12:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local