Saturday Night’s Main Event XLI: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
WWE presenta este sábado 1 de noviembre de 2025 el evento Saturday Night’s Main Event XLI, a realizarse en el Delta Center, en Salt Lake City, Utah.

► Cartelera Saturday Night’s Main Event XLI

¿Dónde ver Saturday Night’s Main Event XLI en vivo?

Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 18:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Delta Center, Salt Lake City, Utah

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Canal oficial de YouTube de WWE (WWE on YouTube)
Estados Unidos — Nacional (ET/CT/PT) 20:00 ET / 18:00 CT / 17:00 PT Peacock (en EE. UU.) — transmisión principal
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Canal oficial de YouTube de WWE
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Canal oficial de YouTube de WWE (LatAm)
Panamá 19:00 Canal oficial de YouTube de WWE (LatAm)
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Canal oficial de YouTube de WWE
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Canal oficial de YouTube de WWE (LatAm)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 Canal oficial de YouTube de WWE (LatAm)
Chile (Santiago) 21:00 Canal oficial de YouTube de WWE (LatAm)
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Canal oficial de YouTube de WWE (LatAm)
Brasil (Brasília) 21:00 Canal oficial de YouTube de WWE (LatAm)
Reino Unido — Londres (BST) 01:00 (día siguiente) Canal oficial de YouTube de WWE
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Canal oficial de YouTube de WWE
Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 01:00 (día siguiente) Canal oficial de YouTube de WWE
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Canal oficial de YouTube de WWE
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Canal oficial de YouTube de WWE
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / canal de WWE (según territorio)
Australia — Sídney / Melbourne 10:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / canal de WWE (según territorio)
Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (día siguiente) Consultar proveedor local

