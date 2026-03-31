Saturday Night’s Main Event se realizará en el MSG en julio

El episodio de Monday Night Raw dejó un momento inesperado cuando Danhausen apareció para hacer un anuncio importante sobre el calendario de WWE.

Durante un corte comercial, el excéntrico luchador reveló que Saturday Night’s Main Event regresará al Madison Square Garden el próximo 18 de julio de 2026.

► Un evento histórico en el Madison Square Garden

Esta será la primera vez que Saturday Night’s Main Event se transmita en vivo desde el Madison Square Garden.

Aunque el evento ya había tenido presencia en este recinto en 2007, aquella ocasión no fue transmitida en directo.

Además, la fecha coincide con el Fanatics Fest NYC, lo que incrementa la expectativa por la actividad de WWE durante ese fin de semana en Nueva York.

► Saturday Night’s Main Event gana importancia en WWE

Desde su regreso en 2024, Saturday Night’s Main Event ha recuperado relevancia como un especial televisivo con luchas de alto nivel y participación de estrellas de Raw y SmackDown. Además ha sido el evento en el que Goldberg y John Cena se retiraron.

El evento más reciente se celebró en Montreal, mientras que la próxima edición ya está programada para mayo en Indiana.