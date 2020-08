Sasha Banks y sus "problemas de ego" en WWE

A lo largo de los cinco años que lleva dentro del elenco principal de WWE, Sasha Banks ha protagonizado varias noticias relacionadas con su persona fuera del cuadrilátero, que la retratan como una gladiadora un tanto difícil de tratar.

En 2018, se habló en varias ocasiones de la enemistad real entre ella y Alexa Bliss, así como de su fama de persona demasiado celosa de su vida privada. O la más sonada, aquella supuesta sentada en el "backstage" de WrestleMania 35, que recientemente parodió junto a Bayley tras reconquistar el Campeonato Femenil de Parejas WWE.

► "The Boss" en sus inicios

Pero en el último episodio del podcast 'After The Bell', Corey Graves y Byron Saxton se remontaron a los primeros pasos de Banks dentro del Imperio McMahon. Según los ex-NXT, la hoy cinco veces Campeona Raw lucía muy diferente.

«Sé que pasamos mucho tiempo trabajando con Sasha, intentando que saliera de su zona de confort, porque cuando llegó, tú sabes, muy talentosa. Sabías que había ahí mucho potencial, pero era extremadamente tímida. «Es curioso cuando piensas en ello. La persona que es hoy día en comparación a cuando la conocimos. Quiero decir, completamente distinta. Era como una niña pequeña muy tímida, hasta el punto de que muchos pensábamos que tenía un problema de ego, pero es que simplemente era muy tímida».

Volviendo al presente, Banks está a la espera de un combate esta noche en Raw que concretaría su defensa del título de la marca roja en SummerSlam 2020. Si Asuka derrota a Bayley, "The Empress of Tomorrow" será su retadora en "The Biggest Party of the Summer".

