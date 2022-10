Sasha Banks y Samuray del Sol ganan premio por empresa de CBD

La Superestrella WWE, Sasha Banks, quien desde mayo de este año decidió abandonar la empresa por problemas entre Vince McMahon y ella relacionadas con diferencias creativas, reapareció en redes sociales. Lo hizo recientemente a través de su cuenta de Instagram, en donde publicó una serie de fotografías junto con el exluchador de WWE, Samuray del Sol, y la esposa de este.

En las mismas, se puede apreciar que están muy felices, pues ganaron uno de los premios de los World CBD Awards. Y es que, para quienes no sepan, Banks y el antes conocido como Kalisto, lanzaron hace un par de meses la marca Kanndelabs, la cual extrae y explota el cannabidol, sustancia química encontrada en la plata de marihuana, y que no produce los efectos psicoactivos del THC, es decir, no pone «high» a las personas, pero que sirve para tratar y calmar la ansiedad, el dolor, la depresión y hasta la epilepsia.

► Sasha Banks triunfa en la industria del CBD

Esta premiación se realizó en Barcelona, España. Banks, Samuray del Sol y su esposa son inversores de empresa. A continuación, el momento en el que acepta el premio a «mejor empresa recién llegada a la industria».

Mercedes after winning Best Industry Newcomer at the World CBD Awards. 🏆 (🎥 cannabishealthmag) pic.twitter.com/Cb0SxLatbW — sᴄᴏᴛᴛ | fan (@MrSashaBanks) October 20, 2022

NAAAAAH I NEED THE SASHA BANKS x COOKIES COLLAB pic.twitter.com/jmkLBgEZ2g — Lil Rat 🐀 (@XeryHighLife) August 22, 2022

Por ahora, muchos fans ven a Banks bastante enfocada en sus negocios personales. De hecho, pronto aparecerá en una serie televisiva de USA Network cuyo presentadora será Nikki Bella. Así las cosas, el que vuelva a WWE estaría bastante alejado de sus planes, pero ya veremos qué ocurre.