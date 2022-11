Sasha Banks y Naomi de regreso en la intro de WWE

Luego de varios rumores, Sasha Banks y Naomi parecen más cerca que nunca de regresar a WWE. Todo porque aparecieron de regreso en la intro de WWE en el más reciente evento premium, Crown Jewel 2022, lo cual ha causado mucha expectativa entre los fanáticos.

► ¿Sasha Banks y Naomi preparan su regreso a WWE?

Como se puede apreciar, WWE no puso su imagen de forma destacada en pantalla como era antes de que dejaran abruptamente WWE el pasado 16 de mayo luego de una discusión con Vince McMahon en torno a los planes creativos para el Raw que se iba a realizar horas después.

Hay que tener ojo de águila para poder ver a Banks y Naomi, pero el hecho es que están de regreso en la intro de WWE. Y no solamente esto, sino que Cole mencionó a Banks durante Crown Jewel 2022.

El día de ayer, Sasha Banks causó expectativa porque dijo que en noviembre por fin iba a ocurrir lo que había estado esperando durante 6 meses, lo cual muchos fans interpretaron como que iba a volver al ring. Y ahora, parece ser que este será el caso. Este año, Survivor Series 2022 se realizará en Boston, Massachusetts, ciudad natal de Banks.