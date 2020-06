¿Sasha Banks y Bayley son mejores que FTR y Hardy Boyz?

El pasado miércoles en WWE NXT, Sasha Banks y Bayley consiguieron su tercera defensa titular desde que ganaron el Campeonato Femenil de Parejas WWE desde que lo ganaron en WrestleMania 36, en una muy buena lucha ante Shotzi Blackheart y Tegan Nox de 8 minutos y 6 segundos. Por eso, las mujeres ya están bastante creciditas en su ego y han dicho que son el mejor equipo en la historia de la lucha libre profesional.

O al menos así lo dejó ver Sasha Banks a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde publicó una serie de tuits que llamaron mucho la atención:

We’re the greatest tag team of all time. @itsBayleyWWE #Leaders #RoleModels pic.twitter.com/rX0V4kbeYE