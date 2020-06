En los reportes de ratings y de audiencia de NXT y AEW, hemos visto una nueva victoria de esta última marca, situación que se ha vuelto costumbre casi todos los miércoles en la noche (salvo muy contadas excepciones). El último miércoles no fue la excepción, pese a la presencia de Sasha Banks y Bayley, quienes pertenecen a SmackDown, pero que defendieron sus títulos ante Tegan Nox y Shotzi Blackheart en el estelar de la noche.

Si bien Sasha Banks está contenta en WWE, obviamente está prestando atención a lo que sucede en AEW Dynamite, ya que de alguna manera sabría que el equipo conformado por Chris Jericho y Sammy Guevara se llama "Le Sex Gods". Sin embargo "The Boss" aprovechó su reciente defensa titular para indicar que son mejores que los referidos luchadores de All Elite Wrestling. ¿Pero en qué sentido?.

Banks, es conocida por ser muy activa en sus redes sociales, y en esta ocasión llamó la atención de las estrellas de AEW Chris Jericho y Sammy Guevara en un reciente tuit.

Precisamente, pese a que ha existido un empate y un puñado de victorias de NXT sobre AEW en audiencia de los miércoles por la noche desde que ambas marcas empezaron a competir por la sintonía, el récord de Jericho, cada vez que aparece en el ring (luchando o participando en algún segmento), era simplemente impresionante, y los segmentos en los que participaba siempre tenían mayor audiencia que cualquier cosa que NXT pusiera, indistinto del resultado final.

Lo más cerca que estuvo Jericho de ser derrotado fue precisamente hace una semana cuando el protagonizó la paliza dada a Orange Cassidy, mientras que NXT en ese momento estaba transmitiendo el encuentro entre Finn Balor y Cameron Grimes. La diferencia reportada fue de apenas 2 mil televidentes.

El éxito alcanzado por las Campeonas de pareja WWE y la consecuente publicación de Sasha Banks llamó la atención inmediata de los miembros de The Inner Circle, quienes respondieron a la misma. Sammy Guevara respondió por la misma vía preguntándose por qué Ricochet (a quien llama Trevor, que es su nombre real) lo está mencionando desde una cuenta diferente, burlándose de "La jefa".

Chris Jericho también reaccionó a la publicación de Sasha Banks en la cual, a pesar de felicitar a Banks y Bayley por su éxito, bromeó con ellas y les hizo saber que las derrotó en el segmento más importante e influyente, que es en la población de 18 a 49 años.

Congrats guys, proud of you! But don’t forget to add that you got SMOKED in the all important p18-49 demo (which is what advertisers care about the most) 367k to 264k! You did good...Just not good enough! 😉 https://t.co/3qcGIjxdck

— Chris Jericho (@IAmJericho) June 21, 2020