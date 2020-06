Sasha Banks y Bayley debutarán nuevo remate en Backlash

Nunca ha tenido problema en hacerlo y ahora lo hace de nuevo: Sasha Banks responde a sus haters. Porque todas las Superestrellas de WWE, en mayor o menor medida, tienen a personas que los critican, con o sin razón. Y la actual Campeona de Parejas no es una excepción, nunca lo ha sido. Pero ella tiene claro que no existe la mala publicidad, que mientras que hablen de ella... Esto mientras que se prepara para defender el título dentro de unas horas en Backlash 2020, PPV en el que unirá fuerzas a Bayley para enfrentar tanto a The IIconics como a Alexa Bliss y Nikki Cross.

► Sasha Banks responde a sus haters

Esta vez la luchadora dedica unas palabras a quienes la critican en su reciente visita al WWE The Bump.

"Saben, creo que a pesar de todo voy a seguir siendo yo misma. La gente va a seguir hablando de mí, van a seguir amándome, van a seguir odiándome, lo que sea. Siempre estoy en sus conversaciones, soy la lideresa, la jefa, por una razón. ¡Sigan hablando de mi! Hay un motivo por el que soy la más famosa de las Cuatro Jinetes. Soy la que tengo más seguidores, bebé. Soy la mejor de las mejores así que sigan detrás de mí".

► Sasha Banks y Bayley debutarán nuevo remate

Dejando un momento las críticas a un lado, durante la entrevista, la monarca también avisó de lo que ocurrirá esta noche.