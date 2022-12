La noticia más reciente que tenemos sobre Sasha Banks es que ya se encuentra en Japón. Todavía no ha trascendido si ha cerrado o no su acuerdo con Bushiroad, compañía matriz de New Japan Pro-Wrestling y Stardom. Su estancia en el país del sol naciente es también para participar en Wrestle Kingdom 17 el 4 de enero, donde además podría programarse su lucha por el Campeonato Mundial Femenil NJPW, que Kairi Sane pondrá en juego ante Tam Nakano esa noche.

► Sasha Banks solicita el registro de ‘Mone’ Banks’

Ahora tenemos novedades en lo relativo al nombre que la luchadora utilizará de ahora en adelante. Porque no será Sasha Banks, ya que este es propiedad de la WWE. De hecho, tampoco utilizará el apodo «The Boss». Ella ya cambió sus redes sociales y usa su nombre real, Mercedes Varnado. Pero parece que luchísticamente tendrá otro: Mone’ Banks. De acuerdo a nuestros compañeros de Fightful, ha solicitado el registro de este nombre con motivos de entretenimiento y merchandising.

La descripción del registro es la siguiente:

«Joyería; Joyería y bisutería; Alfileres que son joyas.

«Calcomanías; pegatinas; Cromos impresos coleccionables; Cromos impresos coleccionables; Imágenes del tipo de fotografías impresas; carteles hechos de papel; Tarjetas postales impresas; Tarjetas postales impresas; carteles impresos.

«Tazas de café; Vasos; Botellas de agua vendidas vacías,

«Pañuelos; Sombreros; Polainas; Camisas; Medias; Sudaderas; Sudaderas con capucha.

«Juguetes con figuras de acción; Figuras de acción; Figuras de acción y sus accesorios; Figuras de acción de juguete.

«Servicios de entretenimiento en forma de actuaciones de audio en vivo por un actor o músico; Servicios de entretenimiento del tipo de representaciones visuales y de audio en vivo de un actor; Servicios de entretenimiento del tipo de representaciones visuales y de audio en vivo de un actor; Servicios de entretenimiento, en concreto, suministro de giras musicales del tipo de actuaciones musicales en vivo; Servicios de entretenimiento, en concreto, suministro de música pregrabada no descargable a través de un sitio web; Servicios de entretenimiento, en concreto, apariciones en vivo televisadas y cinematográficas de un artista profesional; Suministro de música en línea, no descargable; Entretenimiento del tipo de eventos de lucha libre; Servicios de entretenimiento, en concreto, exhibiciones de lucha libre y actuaciones de un luchador profesional y artista; Servicios de entretenimiento, en concreto, apariciones en vivo de un luchador profesional, actor y músico; Servicios de entretenimiento, en concreto, apariciones personales de un luchador profesional, actor y músico; Servicios de entretenimiento, en concreto, apariciones televisadas de un luchador, actor y músico profesional; Entretenimiento, en concreto, conciertos de música en directo; Facilitación de vídeos en línea de luchadores, actores y músicos profesionales, no descargables; Suministro de música online, no descargable; Suministro de noticias e información sobre lucha libre a través de una red informática mundial; Suministro de entrevistas online con un luchador, actor y músico profesional en el campo de la música, el cine o el entretenimiento deportivo con fines de entretenimiento».

¿Os gusta Mone’ Banks como el nuevo nombre de Sasha Banks?