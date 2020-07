Por segunda semana consecutiva la marca amarilla de WWE ha vencido a AEW en audiencia. Y Sasha Banks se acredita el éxito de NXT en esta guerra de los miércoles de la cual solo está formando parte desde hace unas semanas. Pero la Campeona de Parejas tiene claro que ha sido quien ha marcado la diferencia. Cabe mencionarse además que no han sido shows semanales habituales los que se enfrentaron la otra noche sino que fue The Great American Bash contra Fyter Fest 2020. Tampoco fueron PPV en realidad pero pusieron en pantalla más de lo que ponen habitualmente.

► Sasha Banks se acredita el éxito de NXT

La monarca no ha sido la única pero obviamente ha tomado parte en el triunfo amarillo de esta semana y no ha querido dejar pasar la ocasión de acreditarse por ello. Sin necesidad de mencionar a la competencia, ni siquiera a su propio show, "The Boss" publicó:

"La taquillera... Pero ustedes ya lo sabían".

La pura verdad es que hace mucho, mucho tiempo que Banks no marca la diferencia de ninguna manera. La que fuera con Charlotte Flair la estrella más grande de la empresa una vez se ha quedado atrás en la carrera contra su compañera, incluso contra el resto de las Horsewomen. Este resultado, su estancamiento actual, se debe a diferentes razones, que van desde su comportamiento afuera de los encordados hasta las propias decisiones de la compañía.

Alguien que quisiera burlarse de ella podría utilizar esta misma publicación porque podría tomarse como una ironía acerca de quién era esta luchadora en 2015 o 2016. Con suerte, no solo para ella, sino para todos, tanto empresa como fanáticos incluidos, recuperará su momentum. Pero para ello, sin culpar particularmente a la Campeona SmackDown, tiene que dejar a un lado a Bayley. En realidad, lo mismo podría decirse de esta. No se ayudan en nada.

Pero más allá de esta cuestión, la campeona ha estado publicando otros tuits:

I hope everyone is having a great day. Cause I am ❤️😍😱🐶🥰✌🏽 #ThankYouVince @VinceMcMahon — $asha Banks (@SashaBanksWWE) July 2, 2020

"Espero que todo el mundo esté teniendo un gran día. Porque yo sí. #GraciasVince".