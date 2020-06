Sasha Banks parodió junto a Bayley un rumor sobre ella de WrestleMania 35

Hay revancha a la vista para Backlash 2020. Nikki Cross y Alexa Bliss defendieron ayer en SmackDown el Campeonato de Parejas Femenil WWE frente a Sasha Banks y Bayley, tras una rivalidad que viene de lejos. Y las retadoras consiguieron ser más listas que las monarcas; recuerden lo que siempre dice Ricky Morton: no se trata de apalizar a tu oponente, sino de ser más listo que él.

Así, Banks y Bayley recuperan el cetro que inauguraron allá por febrero de 2019 en Elimination Chamber, y que perdieron poco después en WrestleMania 35 ante The IIconics. Una derrrota envuelta en la polémica por un supuesto incidente ocurrido entre bastidores, y que casualmente, marcó el inicio de una ausencia de Banks que se prolongó durante cuatro meses. He aquí lo reportado entonces por Slice Wrestling.

El Wrestling Observer incluso dijo que Banks perdió los estribos después de que se le prometiera un reinado más longevo del título de duplas, amenazando con renunciar a WWE. Y la propia gladiadora se hizo eco de tales rumores el pasado septiembre bajo una entrevista.

«Pienso en cómo demonios logran inventarse estas cosas. Vi tantas cosas en Internet, por ejemplo: que había llorado acostada en el piso de los vestidores. No. Me quité mi traje de lucha, me vestí y me fui a pararme junto a los fans junto con Pam [Bayley] mientras veíamos el evento estelar porque estaba muy feliz por esas chicas.

«Luego hubo rumores de que estaba llorando tirada en el suelo del hotel. Si eso fue así, entonces por favor muéstrenme las fotos, muéstrenme las imágenes, por favor. A través de la terapia he podido aprender a que no pudo dejar que esas cosas te destruyan porque nadie que dije eso me conoce. No conocen a Mercedes, quien interpreta a Sasha Banks [...]»