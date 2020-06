► Sasha Banks minimiza los logros de Io Shirai en WWE

En el evento estelar de NXT del míercoles pasado, Sasha Banks y Bayley, Superestrellas de SmackDown, pero que defendieron sus títulos ante Tegan Nox y Shotzi Blackheart en un muy buen encuentro en el que las campeonas recurrieron al uso de artimañas para hacerse con la victoria. Sin embargo, un hecho interesante se daría después del referido encuentro.

Precisamente, mientras las campeonas de parejas WWE celebraban en el centro del ring, Io Shirai apareció de la nada y logró sacar tanto a Sasha Banks como a Bayley del ring, quedando en pie y diciendo que "Esto es su NXT". Esto podría dar nacimiento a una nueva rivalidad entre la Campeona NXT con una de las Superestrellas de SmackDown.

Io Shirai lleva apenas dos semanas siendo campeona NXT, pese a quizás merecerlo hace algún tiempo. Sin embargo, esta situación fue aprovechada por Sasha Banks, quien en una entrevista con BT Sport tuvo la oportunidad para dedicarle unas palabras a Shirai.

The Boss tuvo una oportunidad para referirse a los logros de Io Shirai en WWE hasta ahora. Ella continuó diciendo que The Genius of the Sky no ha hecho nada que esté a la altura de lo que Banks pudo lograr.

Sasha Banks es miembro de Four Horsewomen de WWE junto a Charlotte Flair, Becky Lynch y Bayley. Ella dijo sin rodeos que sin ella no habría NXT, y que Io Shirai solo está "pagando el alquiler" en su antigua casa.

Sasha Banks compartió en su cuenta de Twitter un video de su reciente entrevista, a la vez que le dejaba otro mensaje para Io Shirai.

Do you know how much it cost to own a college!?!? @FullSail LOL pay up you fools. Mama gotta keep the light on for you. @WWENXT @shirai_io 😘 https://t.co/ktSX795CqT

— $asha Banks (@SashaBanksWWE) June 21, 2020