Sasha Banks habría sido referenciada indirectamente en Raw

Desde que Becky Lynch regresó de una lesión en noviembre, ha estado en una rivalidad con Damage CTRL, la cual ha ido aumentando cuando este grupo le costó a The Man una oportunidad por el Campeonato Femenil RAW. Becky y Bayley se enfrentaron en un combate hace un par de semanas y esta última salió victoriosa, pero esta rivalidad ha estado muy lejos de concluir.

► Becky Lynch habría mencionado indirectamente a Sasha Banks

En el reciente Monday Night Raw, Damage CTRL subió al ring e insultó a los fanáticos, hasta que llegó Becky Lynch para burlarse de ellas y llamar combarde a la ex Campeona SmackDown. Después de un intercambio de palabras, Becky le dijo a su rival que «siempre se había sentido cómoda a la sombra de otra persona», posiblemente haciendo referencia a su ex compañera de equipo Sasha Banks, con quien tuvo una sociedad en el 2020. Luego, The Man señaló que Bayley estuvo sola durante un año antes de ponerse a la sombra de Dakota Kai y IYO Sky.

Esta interacción terminó desembocando en una lucha por equipos entre Dakota Kai e Iyo Sky contra Becky Lynch y Mia Yim, quien apareció minutos después de iniciado el combate. Al final, la victoria fue para Damage CTRL, aumentando aún más las frustraciones de The Man.

En todo caso, la indirecta mención a Sasha Banks fue algo que no pasó desapercibido, y el periodista Ryan Satín cayó en cuenta de esta situación, mencionándolo en su cuenta de Twitter.

Sasha Banks referred to as "someone" on #WWERaw this week. — Ryan Satin (@ryansatin) January 3, 2023

«Sasha Banks referenciada como ‘alguien’ en el WWE RAW de esta semana.»

Como es conocido, Sasha Banks ya ha finiquitado su contrato con WWE y se estaría dirigiendo hacia NJPW, donde se espera que debute en Wrestle Kingdom 17.